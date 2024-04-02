Саксина (Курзаева) Анастасия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1910
Рождение ребёнка
19.01.1931
Дочь: Казанцева Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Саксин Василий Иванович
Рождение ребёнка
03.09.1939
Дочь: Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Саксин Василий Иванович
Рождение ребёнка
24.11.1951
Дочь: Попкова Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Саксин Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильевна
Отец ребёнка: Саксин Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Саксин Василий Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
работала в детском саду
Смерть
Неизвестно