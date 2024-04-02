Курзаева Елисавета Макариевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.08.1899
Дочь: Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Курзаев Федор Абрамов
Рождение ребёнка
04.03.1906
Отец ребёнка: Курзаев Федор Абрамов
Рождение ребёнка
04.01.1908
Дочь: Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Курзаев Федор Абрамов
Рождение ребёнка
18.04.1910
Дочь: Саксина Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Курзаев Федор Абрамов
Рождение ребёнка
03.12.1912
Отец ребёнка: Курзаев Федор Абрамов
Рождение ребёнка
12.05.1915
Отец ребёнка: Курзаев Федор Абрамов
Рождение ребёнка
07.11.1916
Дочь: Матрона Федоровна
Отец ребёнка: Курзаев Федор Абрамов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Курзаев Федор Абрамов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Курзаев Федор Абрамов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Курзаев Федор Абрамов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно