Курзаева Елисавета Макариевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курзаева Елисавета Макариевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1899

Дочь: Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Курзаев Федор Абрамов

Рождение ребёнка
04.03.1906

Сын: Курзаев Василий Фёдоров

Отец ребёнка: Курзаев Федор Абрамов

Рождение ребёнка
04.01.1908

Дочь: Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Курзаев Федор Абрамов

Рождение ребёнка
18.04.1910

Дочь: Саксина Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Курзаев Федор Абрамов

Рождение ребёнка
03.12.1912

Сын: Курзаев Иоанн Фёдоров

Отец ребёнка: Курзаев Федор Абрамов

Рождение ребёнка
12.05.1915

Сын: Курзаев Николай Фёдоров

Отец ребёнка: Курзаев Федор Абрамов

Рождение ребёнка
07.11.1916

Дочь: Матрона Федоровна

Отец ребёнка: Курзаев Федор Абрамов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курзаев Георгий Фёдоров

Отец ребёнка: Курзаев Федор Абрамов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Курзаев Федор Абрамов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Курзаев Федор Абрамов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курзаев Федор Абрамов

Смерть
Неизвестно
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