Казанцева (Саксина) Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1931
Дата смерти13.02.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1931
Рождение ребёнка
31.08.1960
Сын: Казанцев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Казанцев Николай Георгиевич
Рождение ребёнка
20.02.1963
Сын: Казанцев Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Казанцев Николай Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учитель английского в школе
Место жительства
Неизвестно
г. Богданович
Смерть
13.02.2020