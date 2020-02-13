Казанцева (Саксина) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцева (Саксина) Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1931

Дата смерти

13.02.2020

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1931

Отец: Саксин Василий Иванович

Мать: Саксина Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
31.08.1960

Сын: Казанцев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Казанцев Николай Георгиевич

Рождение ребёнка
20.02.1963

Сын: Казанцев Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Казанцев Николай Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казанцев Николай Георгиевич

Работа или профессия
Неизвестно
учитель английского в школе
Место жительства
Неизвестно
г. Богданович
Смерть
13.02.2020
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