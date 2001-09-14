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Казанцев Николай Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1931

Дата смерти

14.09.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1960

Сын: Казанцев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Казанцева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
20.02.1963

Сын: Казанцев Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Казанцева Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казанцева Татьяна Васильевна

Смерть
14.09.2001
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