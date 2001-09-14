Казанцев Николай Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1931
Дата смерти14.09.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.08.1960
Сын: Казанцев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Казанцева Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
20.02.1963
Сын: Казанцев Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Казанцева Татьяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.09.2001