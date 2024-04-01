Павлова (Колкова) Параскева Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Колкова) Параскева Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Колков Сергей Казак Кр. Полуденной Иванов

Мать: Колкова 1 Ксения Семенова

Бракосочетание
25.01.1874

Муж: Павлов Василий Федорович

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
М. 27 венчан с Параскевой Сергеевной Колковой 21г. первым браком
Рождение ребёнка
20.12.1874

Дочь: Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Павлов Василий Федорович

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
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