Павлова (Колкова) Параскева Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Бракосочетание
25.01.1874
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
М. 27 венчан с Параскевой Сергеевной Колковой 21г. первым браком
Рождение ребёнка
20.12.1874
Дочь: Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Павлов Василий Федорович
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно