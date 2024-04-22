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Павлов Василий Федорович

Место рождения

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Павлов Федор Васильевич

Мать: Павлова ?

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
25.01.1874

Жена: Павлова Параскева Сергеевна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
М. 27 венчан с Параскевой Сергеевной Колковой 21г. первым браком
Рождение ребёнка
20.12.1874

Дочь: Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Павлова Параскева Сергеевна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
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