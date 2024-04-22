Павлов Василий Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: Павлов Федор Васильевич
Мать: Павлова ?
Бракосочетание
25.01.1874
М. 27 венчан с Параскевой Сергеевной Колковой 21г. первым браком
Рождение ребёнка
20.12.1874
Дочь: Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Павлова Параскева Сергеевна
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно