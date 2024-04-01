Колков Сергей Казак Кр. Полуденной Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Колков Иван I Алексеевич
Мать: Колкова Арина Михеева?
Бракосочетание
22.01.1847
М. 35 ж. 21 первым браком
Рождение ребёнка
06.11.1848
Дочь: Матрона Сергеева
Мать ребёнка: Колкова 1 Ксения Семенова
Рождение ребёнка
21.04.1851
Дочь: Александра Сергеева
Мать ребёнка: Колкова 1 Ксения Семенова
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Павлова Параскева Сергеевна
Мать ребёнка: Колкова 1 Ксения Семенова
Рождение ребёнка
14.11.1855
Мать ребёнка: Колкова 1 Ксения Семенова
Рождение ребёнка
Около 1857
Мать ребёнка: Колкова 1 Ксения Семенова
Рождение ребёнка
03.12.1859
Мать ребёнка: Колкова 1, Чуркина 2 Антонина Андреевна
Рождение ребёнка
08.11.1862
Мать ребёнка: Колкова 1, Чуркина 2 Антонина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно