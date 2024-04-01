Колков Сергей Казак Кр. Полуденной Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолков Сергей Казак Кр. Полуденной Иванов

Колков Сергей Казак Кр. Полуденной Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Колков Иван I Алексеевич

Мать: Колкова Арина Михеева?

Бракосочетание
22.01.1847

Жена: Колкова 1 Ксения Семенова

М. 35 ж. 21 первым браком
Рождение ребёнка
06.11.1848

Дочь: Матрона Сергеева

Мать ребёнка: Колкова 1 Ксения Семенова

Рождение ребёнка
21.04.1851

Дочь: Александра Сергеева

Мать ребёнка: Колкова 1 Ксения Семенова

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Павлова Параскева Сергеевна

Мать ребёнка: Колкова 1 Ксения Семенова

Рождение ребёнка
14.11.1855

Сын: Колков Матвей Сергеев

Мать ребёнка: Колкова 1 Ксения Семенова

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Колков Василий Сергеев

Мать ребёнка: Колкова 1 Ксения Семенова

Рождение ребёнка
03.12.1859

Сын: Колков Николай Сергеев

Мать ребёнка: Колкова 1, Чуркина 2 Антонина Андреевна

Рождение ребёнка
08.11.1862

Сын: Колков Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Колкова 1, Чуркина 2 Антонина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колкова 1, Чуркина 2 Антонина Андреевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close