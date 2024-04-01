Колкова Арина Михеева? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колкова Арина Михеева?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

03.?.1855

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Колков Петр Иванов

Отец ребёнка: Колков Иван I Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Агаркова Вера Иванова

Отец ребёнка: Колков Иван I Алексеевич

Рождение ребёнка
1811

Сын: Колков Сергей Казак Кр. Полуденной Иванов

Отец ребёнка: Колков Иван I Алексеевич

Рождение ребёнка
1811

Сын: Колков Василий Иванов

Отец ребёнка: Колков Иван I Алексеевич

Рождение ребёнка
15.07.1813

Сын: Колков Илья Иванович

Отец ребёнка: Колков Иван I Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колков Иван I Алексеевич

Смерть
03.?.1855
73 года от чахотки
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