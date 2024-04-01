Колкова Арина Михеева?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смерти03.?.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Колков Петр Иванов
Отец ребёнка: Колков Иван I Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Агаркова Вера Иванова
Отец ребёнка: Колков Иван I Алексеевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Колков Сергей Казак Кр. Полуденной Иванов
Отец ребёнка: Колков Иван I Алексеевич
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Колков Иван I Алексеевич
Рождение ребёнка
15.07.1813
Сын: Колков Илья Иванович
Отец ребёнка: Колков Иван I Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.?.1855
73 года от чахотки