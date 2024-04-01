Зырянова (Мартынова) Анисья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1749
Дата смерти1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1768
Рождение ребёнка
Около 1770
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: Параакева Минеева
Отец ребёнка: Зырянов Миней Крест. Д. Жиляковой Красноярской Вол Федоров
Рождение ребёнка
Около 1782
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1786