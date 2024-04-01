Колкова 1, Чуркина 2 (Богословцева?) Антонина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колкова 1, Чуркина 2 (Богословцева?) Антонина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1859

Сын: Колков Николай Сергеев

Отец ребёнка: Колков Сергей Казак Кр. Полуденной Иванов

Рождение ребёнка
08.11.1862

Сын: Колков Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Колков Сергей Казак Кр. Полуденной Иванов

Бракосочетание
01.06.1873

Муж: Чуркин Аврам Казак Выс. Токушенского Егоров

М. 44 третьим Ж. 35 вдова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колков Сергей Казак Кр. Полуденной Иванов

Смерть
Неизвестно
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