Колкова 1, Чуркина 2 (Богословцева?) Антонина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.12.1859
Отец ребёнка: Колков Сергей Казак Кр. Полуденной Иванов
Рождение ребёнка
08.11.1862
Отец ребёнка: Колков Сергей Казак Кр. Полуденной Иванов
Бракосочетание
01.06.1873
М. 44 третьим Ж. 35 вдова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно