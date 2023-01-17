Чистяков Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения03.09.1925
Дата смерти26.02.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1925
Бракосочетание
10.05.1948
Гора, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
25.02.1951
Дочь: Чистякова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Галактионова Мария Галактионовна
Тычкино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
26.02.1978
Кирва, Пестовский муниципальный район, Новгородская область