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Чистяков Иван Александрович

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Место рождения

Сомино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

03.09.1925

Дата смерти

26.02.1978

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1925

Отец: Чистяков Александр Степанович

Мать: Иванова Мария Ивановна

Сомино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
10.05.1948

Жена: Галактионова Мария Галактионовна

Гора, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
25.02.1951

Дочь: Чистякова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Галактионова Мария Галактионовна

Тычкино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
26.02.1978
Кирва, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
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