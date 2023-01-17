Иванова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Мария Ивановна

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Место рождения

Брякуново, Пестовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

10.02.1895

Дата смерти

26.03.1978

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1895

Отец: Иванов Иван Иванович

Мать: Никитина Ульяна

Брякуново, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
03.09.1925

Сын: Чистяков Иван Александрович

Отец ребёнка: Чистяков Александр Степанович

Сомино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистяков Александр Степанович

Смерть
26.03.1978
Тычкино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
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