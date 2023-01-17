Иванова Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.02.1895
Дата смерти26.03.1978
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1895
Отец: Иванов Иван Иванович
Мать: Никитина Ульяна
Рождение ребёнка
03.09.1925
Сын: Чистяков Иван Александрович
Отец ребёнка: Чистяков Александр Степанович
Сомино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.03.1978
Тычкино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область