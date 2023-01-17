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Иванов Иван Иванович

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Место рождения

Брякуново, Пестовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Брякуново, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
30.01.1884

Жена: Никитина Ульяна

Охона, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
10.02.1895

Дочь: Иванова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Никитина Ульяна

Брякуново, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
12.09.1903

Сын: Иванов Генадий Иванович

Мать ребёнка: Никитина Ульяна

Брякуново, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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