Никитина Ульяна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1884
Муж: Иванов Иван Иванович
Охона, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
10.02.1895
Дочь: Иванова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович
Рождение ребёнка
12.09.1903
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно