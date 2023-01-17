Чистяков Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти?.08.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Рождение ребёнка
03.09.1925
Сын: Чистяков Иван Александрович
Мать ребёнка: Иванова Мария Ивановна
Сомино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Мария Ивановна
Смерть
?.08.1941