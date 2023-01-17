Чистяков Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистяков Александр Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

?.08.1941

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: Ремизова Прасковья Анкудиновна

Рождение ребёнка
03.09.1925

Сын: Чистяков Иван Александрович

Мать ребёнка: Иванова Мария Ивановна

Сомино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Мария Ивановна

Смерть
?.08.1941
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