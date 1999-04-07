Галактионова Мария Галактионовна
Место рождения
Дата рождения12.10.1925
Дата смерти07.04.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1925
Бракосочетание
10.05.1948
Гора, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
25.02.1951
Дочь: Чистякова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Чистяков Иван Александрович
Тычкино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
07.04.1999
Кирва, Пестовский муниципальный район, Новгородская область