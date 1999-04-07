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Галактионова Мария Галактионовна

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Место рождения

Шаймы, Пестовский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

12.10.1925

Дата смерти

07.04.1999

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1925

Отец: Веселов Галактион Ерофеевич

Мать: Михайлова Прасковья Михайловна

Шаймы, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
10.05.1948

Муж: Чистяков Иван Александрович

Гора, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
25.02.1951

Дочь: Чистякова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Чистяков Иван Александрович

Тычкино, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
07.04.1999
Кирва, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
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