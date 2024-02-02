Саранская (Заварихина) Нина Васильевна
Место рожденияс.Гладчиха, Ульяновской обл.
Дата рождения19.09.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1953
с.Гладчиха, Ульяновской обл.
Бракосочетание
05.?.1975
Ульяновск
Рождение ребёнка
31.01.1977
Дочь: Охотникова Елена Александровна
Отец ребёнка: Саранский Александр Петрович
Ульяновск
Рождение ребёнка
02.04.1982
Дочь: Ластухина Ольга Александровна
Отец ребёнка: Саранский Александр Петрович
г.Ульяновск