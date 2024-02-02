Саранская (Заварихина) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саранская (Заварихина) Нина Васильевна

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Место рождения

с.Гладчиха, Ульяновской обл.

Дата рождения

19.09.1953

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1953

Отец: Заварихин Василий Михайлович

Мать: Заварихина Анисия Ивановна

с.Гладчиха, Ульяновской обл.
Бракосочетание
05.?.1975

Муж: Саранский Александр Петрович

Ульяновск
Рождение ребёнка
31.01.1977

Дочь: Охотникова Елена Александровна

Отец ребёнка: Саранский Александр Петрович

Ульяновск
Рождение ребёнка
02.04.1982

Дочь: Ластухина Ольга Александровна

Отец ребёнка: Саранский Александр Петрович

г.Ульяновск
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