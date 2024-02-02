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Заварихин Василий Михайлович

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Место рождения

с.Гладчиха Тереньгульского района, Ульяновская область

Дата рождения

12.02.1906

Дата смерти

11.02.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1906

Отец: Заварихина Михаил

Мать: Заварихина Акулина

с.Гладчиха Тереньгульского района, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.05.1931

Сын: Заварихина Николай Васильевич

Мать ребёнка: Заварихина Анисия Ивановна

Рождение ребёнка
12.07.1935

Сын: Заварихин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Заварихина Анисия Ивановна

Рождение ребёнка
05.08.1938

Сын: Заварихин Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Заварихина Анисия Ивановна

Рождение ребёнка
03.12.1943

Дочь: Таисия Васильевна

Мать ребёнка: Заварихина Анисия Ивановна

Рождение ребёнка
02.12.1946

Сын: Заварихин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Заварихина Анисия Ивановна

Рождение ребёнка
09.06.1949

Сын: Заварихин Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Заварихина Анисия Ивановна

Рождение ребёнка
19.09.1953

Дочь: Саранская Нина Васильевна

Мать ребёнка: Заварихина Анисия Ивановна

с.Гладчиха, Ульяновской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заварихина Анисия Ивановна

Смерть
11.02.1987
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