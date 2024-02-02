Заварихин Василий Михайлович
Место рожденияс.Гладчиха Тереньгульского района, Ульяновская область
Дата рождения12.02.1906
Дата смерти11.02.1987
ПолМужской
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.02.1906
Отец: Заварихина Михаил
Мать: Заварихина Акулина
с.Гладчиха Тереньгульского района, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.05.1931
Сын: Заварихина Николай Васильевич
Мать ребёнка: Заварихина Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
12.07.1935
Сын: Заварихин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Заварихина Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
05.08.1938
Сын: Заварихин Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Заварихина Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
03.12.1943
Дочь: Таисия Васильевна
Мать ребёнка: Заварихина Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
02.12.1946
Сын: Заварихин Иван Васильевич
Мать ребёнка: Заварихина Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
09.06.1949
Сын: Заварихин Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Заварихина Анисия Ивановна
Рождение ребёнка
19.09.1953
Дочь: Саранская Нина Васильевна
Мать ребёнка: Заварихина Анисия Ивановна
с.Гладчиха, Ульяновской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.02.1987