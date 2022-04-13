Саранский Александр Петрович
Место рожденияс.Михайловка, Ульяновская обл
Дата рождения18.06.1949
Дата смерти13.04.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1949
с.Михайловка, Ульяновская обл
Бракосочетание
05.?.1975
Ульяновск
Рождение ребёнка
31.01.1977
Дочь: Охотникова Елена Александровна
Мать ребёнка: Саранская Нина Васильевна
Ульяновск
Рождение ребёнка
02.04.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Саранская Нина Васильевна
г.Ульяновск
Образование
Неизвестно
Среднее специальное
Смерть
13.04.2022
Ульяновск, Ульяновская область, Россия
Умер от Рака легкого . После уовмла резкое «сгорел».