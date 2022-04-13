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Саранский Александр Петрович

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Место рождения

с.Михайловка, Ульяновская обл

Дата рождения

18.06.1949

Дата смерти

13.04.2022

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1949

Отец: Саранский Петр Федорович

Мать: Саранская Мария Семеновна

с.Михайловка, Ульяновская обл
Бракосочетание
05.?.1975

Жена: Саранская Нина Васильевна

Ульяновск
Рождение ребёнка
31.01.1977

Дочь: Охотникова Елена Александровна

Мать ребёнка: Саранская Нина Васильевна

Ульяновск
Рождение ребёнка
02.04.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саранская Нина Васильевна

г.Ульяновск
Образование
Неизвестно
Среднее специальное
Смерть
13.04.2022
Ульяновск, Ульяновская область, Россия
Умер от Рака легкого . После уовмла резкое «сгорел».
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