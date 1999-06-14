Заварихина (Дорофеева) Анисия Ивановна
Место рожденияс.Гладчиха Тереньгульского района, Ульяновская область
Дата рождения07.01.1907
Дата смерти14.06.1999
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.01.1907
Отец: Дорофеев Иван Иванович
Мать: Дорофеев Дарья
с.Гладчиха Тереньгульского района, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.05.1931
Сын: Заварихина Николай Васильевич
Отец ребёнка: Заварихин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
12.07.1935
Сын: Заварихин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Заварихин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
05.08.1938
Сын: Заварихин Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Заварихин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
03.12.1943
Дочь: Таисия Васильевна
Отец ребёнка: Заварихин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
02.12.1946
Сын: Заварихин Иван Васильевич
Отец ребёнка: Заварихин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
09.06.1949
Сын: Заварихин Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Заварихин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
19.09.1953
Дочь: Саранская Нина Васильевна
Отец ребёнка: Заварихин Василий Михайлович
с.Гладчиха, Ульяновской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.06.1999