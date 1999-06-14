Заварихина (Дорофеева) Анисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заварихина (Дорофеева) Анисия Ивановна

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Место рождения

с.Гладчиха Тереньгульского района, Ульяновская область

Дата рождения

07.01.1907

Дата смерти

14.06.1999

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1907

Отец: Дорофеев Иван Иванович

Мать: Дорофеев Дарья

с.Гладчиха Тереньгульского района, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.05.1931

Сын: Заварихина Николай Васильевич

Отец ребёнка: Заварихин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
12.07.1935

Сын: Заварихин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Заварихин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
05.08.1938

Сын: Заварихин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Заварихин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
03.12.1943

Дочь: Таисия Васильевна

Отец ребёнка: Заварихин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
02.12.1946

Сын: Заварихин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Заварихин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
09.06.1949

Сын: Заварихин Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Заварихин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
19.09.1953

Дочь: Саранская Нина Васильевна

Отец ребёнка: Заварихин Василий Михайлович

с.Гладчиха, Ульяновской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заварихин Василий Михайлович

Смерть
14.06.1999
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