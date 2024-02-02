Охотникова (Саранская) Елена Александровна
Место рожденияУльяновск
Дата рождения31.01.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1977
Ульяновск
Образование
Между 01.09.1992 и ?.06.1996
Ульяновск
Ульяновское Педагогическое училище №1
Образование
Между 01.09.1997 и ?.06.2001
Ульяновск
Ульяновский Педагогический Университет
Рождение ребёнка
31.08.1998
Сын: Охотников Егор Александрович
Отец ребёнка: Охотников Александр Леонидович
Ульяновск
Рождение ребёнка
07.02.2003
Сын: Охотников Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Охотников Александр Леонидович
Ульяновск
Работа или профессия
Неизвестно
воспитатель
Место жительства
Неизвестно