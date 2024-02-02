Охотникова (Саранская) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охотникова (Саранская) Елена Александровна

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Место рождения

Ульяновск

Дата рождения

31.01.1977

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1977

Отец: Саранский Александр Петрович

Мать: Саранская Нина Васильевна

Ульяновск
Образование
Между 01.09.1992 и ?.06.1996
Ульяновск
Ульяновское Педагогическое училище №1
Образование
Между 01.09.1997 и ?.06.2001
Ульяновск
Ульяновский Педагогический Университет
Рождение ребёнка
31.08.1998

Сын: Охотников Егор Александрович

Отец ребёнка: Охотников Александр Леонидович

Ульяновск
Рождение ребёнка
07.02.2003

Сын: Охотников Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Охотников Александр Леонидович

Ульяновск
Работа или профессия
Неизвестно
воспитатель
Место жительства
Неизвестно
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