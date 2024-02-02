Охотников Александр Леонидович
Место рожденияУльяновск
Дата рождения11.05.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1974
Ульяновск
Образование
Между 01.09.1991 и ?.06.1996
Ульяновск
филиал Московского Государственного Университета в г.Ульяновск
Рождение ребёнка
31.08.1998
Сын: Охотников Егор Александрович
Мать ребёнка: Охотникова Елена Александровна
Ульяновск
Рождение ребёнка
07.02.2003
Сын: Охотников Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Охотникова Елена Александровна
Ульяновск
Образование
До 01.?.?
Ульяновск
Ульяновский Государственный Университет
Работа или профессия
Неизвестно
предприниматель
Место жительства
Неизвестно