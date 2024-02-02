Охотников Александр Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОхотников Александр Леонидович

Охотников Александр Леонидович

avatar

Место рождения

Ульяновск

Дата рождения

11.05.1974

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1974

Отец: Охотников Леонид Васильевич

Мать: Охотникова Раиса Егоровна

Ульяновск
Образование
Между 01.09.1991 и ?.06.1996
Ульяновск
филиал Московского Государственного Университета в г.Ульяновск
Рождение ребёнка
31.08.1998

Сын: Охотников Егор Александрович

Мать ребёнка: Охотникова Елена Александровна

Ульяновск
Рождение ребёнка
07.02.2003

Сын: Охотников Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Охотникова Елена Александровна

Ульяновск
Образование
До 01.?.?
Ульяновск
Ульяновский Государственный Университет
Работа или профессия
Неизвестно
предприниматель
Место жительства
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close