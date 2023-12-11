Фон Матушка Рудольф Матиас Густав Юлиус Мария Гвидо
Место рожденияг. Хиршберг, Силезия, Королевство Пруссия
Дата рождения1847
Дата смерти11.09.1924
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
г. Хиршберг, Силезия, Королевство Пруссия
Бракосочетание
02.08.1892
Рождение ребёнка
01.05.1893
Сын: Фон Матушка Рихард Мария Альберт Эммерих Вильгельм
Мать ребёнка: Фон Оппенгейм Клара Мария Хубертина
Смерть
11.09.1924
г. Эстрих-Винкель, Райнгау-Таунус, Дармштадт, Гессен, Германское государство