Фон Матушка Рудольф Матиас Густав Юлиус Мария Гвидо — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФон Матушка Рудольф Матиас Густав Юлиус Мария Гвидо

Фон Матушка Рудольф Матиас Густав Юлиус Мария Гвидо

Место рождения

г. Хиршберг, Силезия, Королевство Пруссия

Дата рождения

1847

Дата смерти

11.09.1924

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Фон Матушка Гуго Юлиус Франц Густав Артур

Мать: Фон Грайффенклау София

г. Хиршберг, Силезия, Королевство Пруссия
Бракосочетание
02.08.1892

Жена: Фон Оппенгейм Клара Мария Хубертина

Рождение ребёнка
01.05.1893

Сын: Фон Матушка Рихард Мария Альберт Эммерих Вильгельм

Мать ребёнка: Фон Оппенгейм Клара Мария Хубертина

Смерть
11.09.1924
г. Эстрих-Винкель, Райнгау-Таунус, Дармштадт, Гессен, Германское государство
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close