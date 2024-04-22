Фон Оппенгейм Клара Мария Хубертина
Место рождения
Дата рождения17.03.1870
Дата смерти08.09.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1870
Бракосочетание
02.08.1892
Рождение ребёнка
01.05.1893
Сын: Фон Матушка Рихард Мария Альберт Эммерих Вильгельм
Отец ребёнка: Фон Матушка Рудольф Матиас Густав Юлиус Мария Гвидо
Смерть
08.09.1959
замок Фольрадс, Острих-Винкель, Дармштадт, Гессен, Федеративная Республика Германия