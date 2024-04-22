Фон Оппенгейм Клара Мария Хубертина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Оппенгейм Клара Мария Хубертина

Место рождения

Кёльн

Дата рождения

17.03.1870

Дата смерти

08.09.1959

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.08.1892

Муж: Фон Матушка Рудольф Матиас Густав Юлиус Мария Гвидо

Рождение ребёнка
01.05.1893

Сын: Фон Матушка Рихард Мария Альберт Эммерих Вильгельм

Отец ребёнка: Фон Матушка Рудольф Матиас Густав Юлиус Мария Гвидо

Смерть
08.09.1959
замок Фольрадс, Острих-Винкель, Дармштадт, Гессен, Федеративная Республика Германия
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