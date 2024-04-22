Фон Матушка Рихард Мария Альберт Эммерих Вильгельм
Место рождения
Дата рождения01.05.1893
Дата смерти04.01.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1893
Бракосочетание
27.08.1936
Жена: Фон Нейпперг Элеонора Мария Антония Анна Эрнестина Хуберта Беатрикс Габриэль Бенедикта Жозефина Фелиситас
г. Швайгерн, Хайльбронн, Штутгарт, Баден-Вюртемберг, Германский Рейх
Рождение ребёнка
07.07.1937
Сын: Фон Матушка Карл-Филипп Мария Пауль Урбан Гвидо Кирилл Амадей
Мать ребёнка: Фон Нейпперг Элеонора Мария Антония Анна Эрнестина Хуберта Беатрикс Габриэль Бенедикта Жозефина Фелиситас
замок Воллрадс, Рейнгау, Рейнгау-Таунус - Крайс, Дармштадт, гессне, Германский Рейх
Рождение ребёнка
14.11.1938
Рождение ребёнка
25.04.1943
Сын: Фон Матушка Эрнст-Эгон Мария Маркус
Мать ребёнка: Фон Нейпперг Элеонора Мария Антония Анна Эрнестина Хуберта Беатрикс Габриэль Бенедикта Жозефина Фелиситас
замок Фольрадс, Рейнгау, Рейнгау-Таунус - Край, Дармштадт, Гессен, Великогерманский Рейх
Смерть
04.01.1975
замок Фольрадс, Острих-Винкель, Гессен, Федеративная Республика Германия