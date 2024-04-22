Фон Матушка Рихард Мария Альберт Эммерих Вильгельм — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Матушка Рихард Мария Альберт Эммерих Вильгельм

Место рождения

Висбаден

Дата рождения

01.05.1893

Дата смерти

04.01.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1893

Отец: Фон Матушка Рудольф Матиас Густав Юлиус Мария Гвидо

Мать: Фон Оппенгейм Клара Мария Хубертина

Бракосочетание
27.08.1936

Жена: Фон Нейпперг Элеонора Мария Антония Анна Эрнестина Хуберта Беатрикс Габриэль Бенедикта Жозефина Фелиситас

г. Швайгерн, Хайльбронн, Штутгарт, Баден-Вюртемберг, Германский Рейх
Рождение ребёнка
07.07.1937

Сын: Фон Матушка Карл-Филипп Мария Пауль Урбан Гвидо Кирилл Амадей

Мать ребёнка: Фон Нейпперг Элеонора Мария Антония Анна Эрнестина Хуберта Беатрикс Габриэль Бенедикта Жозефина Фелиситас

замок Воллрадс, Рейнгау, Рейнгау-Таунус - Крайс, Дармштадт, гессне, Германский Рейх
Рождение ребёнка
14.11.1938

Сын: Фон Матушка Эрвайн Мария Эберхард Йозеф Бенедикт Мартин

Мать ребёнка: Фон Нейпперг Элеонора Мария Антония Анна Эрнестина Хуберта Беатрикс Габриэль Бенедикта Жозефина Фелиситас

Рождение ребёнка
25.04.1943

Сын: Фон Матушка Эрнст-Эгон Мария Маркус

Мать ребёнка: Фон Нейпперг Элеонора Мария Антония Анна Эрнестина Хуберта Беатрикс Габриэль Бенедикта Жозефина Фелиситас

замок Фольрадс, Рейнгау, Рейнгау-Таунус - Край, Дармштадт, Гессен, Великогерманский Рейх
Смерть
04.01.1975
замок Фольрадс, Острих-Винкель, Гессен, Федеративная Республика Германия
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