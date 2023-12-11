Фон Матушка Эрнст-Эгон Мария Маркус — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФон Матушка Эрнст-Эгон Мария Маркус

Фон Матушка Эрнст-Эгон Мария Маркус

Место рождения

замок Фольрадс, Рейнгау, Рейнгау-Таунус - Край, Дармштадт, Гессен, Великогерманский Рейх

Дата рождения

25.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1943

Отец: Фон Матушка Рихард Мария Альберт Эммерих Вильгельм

Мать: Фон Нейпперг Элеонора Мария Антония Анна Эрнестина Хуберта Беатрикс Габриэль Бенедикта Жозефина Фелиситас

замок Фольрадс, Рейнгау, Рейнгау-Таунус - Край, Дармштадт, Гессен, Великогерманский Рейх
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close