Фон Матушка Эрнст-Эгон Мария Маркус
Место рождениязамок Фольрадс, Рейнгау, Рейнгау-Таунус - Край, Дармштадт, Гессен, Великогерманский Рейх
Дата рождения25.04.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
25.04.1943
Отец: Фон Матушка Рихард Мария Альберт Эммерих Вильгельм
Мать: Фон Нейпперг Элеонора Мария Антония Анна Эрнестина Хуберта Беатрикс Габриэль Бенедикта Жозефина Фелиситас
замок Фольрадс, Рейнгау, Рейнгау-Таунус - Край, Дармштадт, Гессен, Великогерманский Рейх