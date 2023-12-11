Фон Матушка Карл-Филипп Мария Пауль Урбан Гвидо Кирилл Амадей
Место рождениязамок Воллрадс, Рейнгау, Рейнгау-Таунус - Крайс, Дармштадт, гессне, Германский Рейх
Дата рождения07.07.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1937
Отец: Фон Матушка Рихард Мария Альберт Эммерих Вильгельм
Мать: Фон Нейпперг Элеонора Мария Антония Анна Эрнестина Хуберта Беатрикс Габриэль Бенедикта Жозефина Фелиситас
замок Воллрадс, Рейнгау, Рейнгау-Таунус - Крайс, Дармштадт, гессне, Германский Рейх
Бракосочетание
09.04.1964
Жена: Фонр Матушка Криста