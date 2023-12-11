Фон Матушка Карл-Филипп Мария Пауль Урбан Гвидо Кирилл Амадей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Матушка Карл-Филипп Мария Пауль Урбан Гвидо Кирилл Амадей

Место рождения

замок Воллрадс, Рейнгау, Рейнгау-Таунус - Крайс, Дармштадт, гессне, Германский Рейх

Дата рождения

07.07.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1937

Отец: Фон Матушка Рихард Мария Альберт Эммерих Вильгельм

Мать: Фон Нейпперг Элеонора Мария Антония Анна Эрнестина Хуберта Беатрикс Габриэль Бенедикта Жозефина Фелиситас

замок Воллрадс, Рейнгау, Рейнгау-Таунус - Крайс, Дармштадт, гессне, Германский Рейх
Бракосочетание
09.04.1964

Жена: Фонр Матушка Криста

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