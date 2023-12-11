Фон Матушка Гуго Юлиус Франц Густав Артур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Матушка Гуго Юлиус Франц Густав Артур

Место рождения

деревня Купферберг, Тарнау Повят-Опольски, Королевство Пруссия

Дата рождения

12.02.1822

Дата смерти

12.02.1898

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1822

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Купферберг, Тарнау Повят-Опольски, Королевство Пруссия
Бракосочетание
22.04.1846

Жена: Фон Грайффенклау София

г. Хиршберг, Силезия, Королевство Пруссия
Рождение ребёнка
1847

Сын: Фон Матушка Рудольф Матиас Густав Юлиус Мария Гвидо

Мать ребёнка: Фон Грайффенклау София

г. Хиршберг, Силезия, Королевство Пруссия
Смерть
12.02.1898
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