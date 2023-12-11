Фон Матушка Гуго Юлиус Франц Густав Артур
Место рождениядеревня Купферберг, Тарнау Повят-Опольски, Королевство Пруссия
Дата рождения12.02.1822
Дата смерти12.02.1898
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1822
деревня Купферберг, Тарнау Повят-Опольски, Королевство Пруссия
Бракосочетание
22.04.1846
Жена: Фон Грайффенклау София
г. Хиршберг, Силезия, Королевство Пруссия
Рождение ребёнка
1847
Сын: Фон Матушка Рудольф Матиас Густав Юлиус Мария Гвидо
Мать ребёнка: Фон Грайффенклау София
г. Хиршберг, Силезия, Королевство Пруссия
Смерть
12.02.1898