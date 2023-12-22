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Фон Грайффенклау София

Место рождения

Прага

Дата рождения

21.11.1824

Дата смерти

03.02.1909

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1824

Отец: Фон Грайффенклау Цу Фольрадс Алоис Филипп Карл

Мать: Фон Грайффенклау Цу Фольрадс Элизабет

Бракосочетание
22.04.1846

Муж: Фон Матушка Гуго Юлиус Франц Густав Артур

г. Хиршберг, Силезия, Королевство Пруссия
Рождение ребёнка
1847

Сын: Фон Матушка Рудольф Матиас Густав Юлиус Мария Гвидо

Отец ребёнка: Фон Матушка Гуго Юлиус Франц Густав Артур

г. Хиршберг, Силезия, Королевство Пруссия
Смерть
03.02.1909
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