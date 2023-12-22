Фон Грайффенклау София
Место рождения
Дата рождения21.11.1824
Дата смерти03.02.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1824
Бракосочетание
22.04.1846
г. Хиршберг, Силезия, Королевство Пруссия
Рождение ребёнка
1847
Сын: Фон Матушка Рудольф Матиас Густав Юлиус Мария Гвидо
Отец ребёнка: Фон Матушка Гуго Юлиус Франц Густав Артур
г. Хиршберг, Силезия, Королевство Пруссия
Смерть
03.02.1909