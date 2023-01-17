Галушкова (Дашковская) Альбина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галушкова (Дашковская) Альбина Петровна

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Место рождения

Даховская, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)

Дата рождения

07.08.1949

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1949

Отец: Дашковский Перт Андреевич

Мать: Дашковская Надежда Тихонова

Даховская, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Отец моей бабушки Дашковский Петр Андреевич. Родился по исправленным документам 22.06.1922.года. Настоящая дата рождения 22.06.1926года.Звание младший Сержант. Воевал на Заподно- Белорусском фронте. У... Показать все
Рождение ребёнка
14.07.1971

Дочь: Галушкова Ирина Станиславовна

Отец ребёнка: Галушков Станислав Михайлович

Даховская, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
22.11.1977

Дочь: Малахова Ольга Станиславовна

Отец ребёнка: Галушков Станислав Михайлович

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