Галушкова (Дашковская) Альбина Петровна
Место рождения
Дата рождения07.08.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.08.1949
Отец моей бабушки Дашковский Петр Андреевич. Родился по исправленным документам 22.06.1922.года. Настоящая дата рождения 22.06.1926года.Звание младший Сержант. Воевал на Заподно- Белорусском фронте. У... Показать все
Рождение ребёнка
14.07.1971
Дочь: Галушкова Ирина Станиславовна
Отец ребёнка: Галушков Станислав Михайлович
Рождение ребёнка
22.11.1977
Дочь: Малахова Ольга Станиславовна
Отец ребёнка: Галушков Станислав Михайлович
Узбекистан. Зарафшан