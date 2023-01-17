Дашковская (Любаева) Надежда Тихонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дашковская (Любаева) Надежда Тихонова

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Место рождения

Молдова

Дата рождения

С 28.03.1925 по 09.01.1993

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 28.03.1925 по 09.01.1993

Отец: не указан

Мать: Василенкова Ирина

Молдова
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Ремизова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Дашковский Перт Андреевич

Рождение ребёнка
07.08.1949

Дочь: Галушкова Альбина Петровна

Отец ребёнка: Дашковский Перт Андреевич

Даховская, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Отец моей бабушки Дашковский Петр Андреевич. Родился по исправленным документам 22.06.1922.года. Настоящая дата рождения 22.06.1926года.Звание младший Сержант. Воевал на Заподно- Белорусском фронте. У... Показать все
Рождение ребёнка
С 2017 по Неизвестно

Сын: Дашковский Игорь Петрович

Отец ребёнка: Дашковский Перт Андреевич

Даховская, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
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