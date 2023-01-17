Дашковский Перт Андреевич
Место рожденияПольша
Дата рождения22.06.1926
Дата смерти19.04.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1926
Отец: не указан
Мать: Дашковская Оря
Польша
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Ремизова Валентина Петровна
Мать ребёнка: Дашковская Надежда Тихонова
Рождение ребёнка
07.08.1949
Дочь: Галушкова Альбина Петровна
Мать ребёнка: Дашковская Надежда Тихонова
Отец моей бабушки Дашковский Петр Андреевич. Родился по исправленным документам 22.06.1922.года. Настоящая дата рождения 22.06.1926года.Звание младший Сержант. Воевал на Заподно- Белорусском фронте. У... Показать все
Смерть
19.04.1994
Рождение ребёнка
С 2017 по Неизвестно
Сын: Дашковский Игорь Петрович
Мать ребёнка: Дашковская Надежда Тихонова