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Дашковский Перт Андреевич

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Место рождения

Польша

Дата рождения

22.06.1926

Дата смерти

19.04.1994

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1926

Отец: не указан

Мать: Дашковская Оря

Польша
Рождение ребёнка
1948

Дочь: Ремизова Валентина Петровна

Мать ребёнка: Дашковская Надежда Тихонова

Рождение ребёнка
07.08.1949

Дочь: Галушкова Альбина Петровна

Мать ребёнка: Дашковская Надежда Тихонова

Даховская, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Отец моей бабушки Дашковский Петр Андреевич. Родился по исправленным документам 22.06.1922.года. Настоящая дата рождения 22.06.1926года.Звание младший Сержант. Воевал на Заподно- Белорусском фронте. У... Показать все
Смерть
19.04.1994
Рождение ребёнка
С 2017 по Неизвестно

Сын: Дашковский Игорь Петрович

Мать ребёнка: Дашковская Надежда Тихонова

Даховская, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
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