Малахова (Галушкова) Ольга Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова (Галушкова) Ольга Станиславовна

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Место рождения

Узбекистан. Зарафшан

Дата рождения

22.11.1977

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1977

Отец: Галушков Станислав Михайлович

Мать: Галушкова Альбина Петровна

Узбекистан. Зарафшан
Рождение ребёнка
27.07.2000

Сын: Малахов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Малахов Андрей Викторович

Узбекистан. Зарафшан
Рождение ребёнка
21.05.2006

Сын: Малахов Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Малахов Андрей Викторович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Андрей Викторович

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