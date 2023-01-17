Малахова (Галушкова) Ольга Станиславовна
Место рожденияУзбекистан. Зарафшан
Дата рождения22.11.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1977
Узбекистан. Зарафшан
Рождение ребёнка
27.07.2000
Сын: Малахов Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Малахов Андрей Викторович
Узбекистан. Зарафшан
Рождение ребёнка
21.05.2006
Сын: Малахов Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Малахов Андрей Викторович
Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно