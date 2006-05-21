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Малахов Дмитрий Андреевич
Малахов Дмитрий Андреевич
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Место рождения
Калуга
, город Калуга, Калужская область
Дата рождения
21.05.2006
Пол
Мужской
Отец
Малахов Андрей Викторович
1972 г.р.
Мать
Малахова (Галушкова) Ольга Станиславовна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.2006
Отец:
Малахов Андрей Викторович
Мать:
Малахова Ольга Станиславовна
Калуга
, город Калуга, Калужская область
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