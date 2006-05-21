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Малахов Дмитрий Андреевич

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Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

21.05.2006

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.2006

Отец: Малахов Андрей Викторович

Мать: Малахова Ольга Станиславовна

Калуга, город Калуга, Калужская область
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