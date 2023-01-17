Малахов Андрей Викторович
Место рожденияУзбекистан. Зарафшан
Дата рождения11.06.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Узбекистан. Зарафшан
Рождение ребёнка
27.07.2000
Сын: Малахов Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Малахова Ольга Станиславовна
Узбекистан. Зарафшан
Рождение ребёнка
21.05.2006
Сын: Малахов Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Малахова Ольга Станиславовна
Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно