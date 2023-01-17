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Малахов Андрей Викторович

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Место рождения

Узбекистан. Зарафшан

Дата рождения

11.06.1972

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Узбекистан. Зарафшан
Рождение ребёнка
27.07.2000

Сын: Малахов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Малахова Ольга Станиславовна

Узбекистан. Зарафшан
Рождение ребёнка
21.05.2006

Сын: Малахов Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Малахова Ольга Станиславовна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова Ольга Станиславовна

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