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Галушков Станислав Михайлович

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Место рождения

Даховская, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)

Дата рождения

09.11.1950

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1950

Отец: Галушков Михаил Семёнович

Мать: Галушкова Елизавета Васильевна

Даховская, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Отец моего дедушки. Отец моего деда. Галушков Михаил Семёнович год рождения 16.03.1924 умер 03.03.1989.года. Пошел на войну в 1942 году и воевал до 1945 года. Звание Рядовой. Были ранения. Остался ос... Показать все
Рождение ребёнка
14.07.1971

Дочь: Галушкова Ирина Станиславовна

Мать ребёнка: Галушкова Альбина Петровна

Даховская, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
22.11.1977

Дочь: Малахова Ольга Станиславовна

Мать ребёнка: Галушкова Альбина Петровна

Узбекистан. Зарафшан
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