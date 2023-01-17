Галушков Станислав Михайлович
Место рождения
Дата рождения09.11.1950
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1950
Отец моего дедушки. Отец моего деда. Галушков Михаил Семёнович год рождения 16.03.1924 умер 03.03.1989.года. Пошел на войну в 1942 году и воевал до 1945 года. Звание Рядовой. Были ранения. Остался ос... Показать все
Рождение ребёнка
14.07.1971
Дочь: Галушкова Ирина Станиславовна
Мать ребёнка: Галушкова Альбина Петровна
Рождение ребёнка
22.11.1977
Дочь: Малахова Ольга Станиславовна
Мать ребёнка: Галушкова Альбина Петровна
Узбекистан. Зарафшан