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Галушков Михаил Семёнович

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Место рождения

Даховская, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)

Дата рождения

16.03.1924

Дата смерти

03.03.1989

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Даховская, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
09.11.1950

Сын: Галушков Станислав Михайлович

Мать ребёнка: Галушкова Елизавета Васильевна

Даховская, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Отец моего дедушки. Отец моего деда. Галушков Михаил Семёнович год рождения 16.03.1924 умер 03.03.1989.года. Пошел на войну в 1942 году и воевал до 1945 года. Звание Рядовой. Были ранения. Остался ос... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галушкова Валентина Михайлова

Мать ребёнка: Галушкова Елизавета Васильевна

Даховская, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Смерть
03.03.1989
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