Галушков Михаил Семёнович
Место рождения
Дата рождения16.03.1924
Дата смерти03.03.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1950
Сын: Галушков Станислав Михайлович
Мать ребёнка: Галушкова Елизавета Васильевна
Отец моего дедушки. Отец моего деда. Галушков Михаил Семёнович год рождения 16.03.1924 умер 03.03.1989.года. Пошел на войну в 1942 году и воевал до 1945 года. Звание Рядовой. Были ранения. Остался ос... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галушкова Валентина Михайлова
Мать ребёнка: Галушкова Елизавета Васильевна
Смерть
03.03.1989