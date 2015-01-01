Галушкова (Безверхова) Елизавета Васильевна
Место рожденияУкраина
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 07.07.1928 по 27.01.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина
Рождение ребёнка
09.11.1950
Сын: Галушков Станислав Михайлович
Отец ребёнка: Галушков Михаил Семёнович
Отец моего дедушки. Отец моего деда. Галушков Михаил Семёнович год рождения 16.03.1924 умер 03.03.1989.года. Пошел на войну в 1942 году и воевал до 1945 года. Звание Рядовой. Были ранения. Остался ос... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галушкова Валентина Михайлова
Отец ребёнка: Галушков Михаил Семёнович
Смерть
С 07.07.1928 по 27.01.2015