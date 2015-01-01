Галушкова (Безверхова) Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галушкова (Безверхова) Елизавета Васильевна

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Место рождения

Украина

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 07.07.1928 по 27.01.2015

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина
Рождение ребёнка
09.11.1950

Сын: Галушков Станислав Михайлович

Отец ребёнка: Галушков Михаил Семёнович

Даховская, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Отец моего дедушки. Отец моего деда. Галушков Михаил Семёнович год рождения 16.03.1924 умер 03.03.1989.года. Пошел на войну в 1942 году и воевал до 1945 года. Звание Рядовой. Были ранения. Остался ос... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галушкова Валентина Михайлова

Отец ребёнка: Галушков Михаил Семёнович

Даховская, Майкопский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Смерть
С 07.07.1928 по 27.01.2015
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