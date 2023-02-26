Фома Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1782
Сын: Антоний Фомин
Мать ребёнка: Татьяна Антонова
д.Хотеево
Рождение ребёнка
До 1784
Сын: Наум Фомин
Мать ребёнка: Татьяна Антонова
д.Хотеево
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Ксензова Матрона Фомина
Мать ребёнка: Татьяна Антонова
д.Хотеево
Смерть
Неизвестно