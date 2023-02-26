Антоний Фомин
Место рожденияд.Хотеево
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: Фома Андреев
Мать: Татьяна Антонова
д.Хотеево
Рождение ребёнка
12.08.1801
Сын: Лаврентий Антонов
Мать ребёнка: Федора Иванова
д.Хотеево
Рождение ребёнка
24.09.1806
Дочь: София Антонова
Мать ребёнка: Федора Иванова
д.Хотеево
Рождение ребёнка
12.05.1808
Дочь: Акилина Антонова
Мать ребёнка: Федора Иванова
д.Хотеево
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федора Иванова
Смерть
Неизвестно