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Антоний Фомин

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Место рождения

д.Хотеево

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: Фома Андреев

Мать: Татьяна Антонова

д.Хотеево
Рождение ребёнка
12.08.1801

Сын: Лаврентий Антонов

Мать ребёнка: Федора Иванова

д.Хотеево
Рождение ребёнка
24.09.1806

Дочь: София Антонова

Мать ребёнка: Федора Иванова

д.Хотеево
Рождение ребёнка
12.05.1808

Дочь: Акилина Антонова

Мать ребёнка: Федора Иванова

д.Хотеево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федора Иванова

Смерть
Неизвестно
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