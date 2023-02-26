Татьяна Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

21.12.1807

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1782

Сын: Антоний Фомин

Отец ребёнка: Фома Андреев

д.Хотеево
Рождение ребёнка
До 1784

Сын: Наум Фомин

Отец ребёнка: Фома Андреев

д.Хотеево
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Ксензова Матрона Фомина

Отец ребёнка: Фома Андреев

д.Хотеево
Смерть
21.12.1807
д.Хотеево
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