Татьяна Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти21.12.1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1782
Сын: Антоний Фомин
Отец ребёнка: Фома Андреев
д.Хотеево
Рождение ребёнка
До 1784
Сын: Наум Фомин
Отец ребёнка: Фома Андреев
д.Хотеево
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Ксензова Матрона Фомина
Отец ребёнка: Фома Андреев
д.Хотеево
Смерть
21.12.1807
д.Хотеево