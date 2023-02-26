Ксензова Матрона Фомина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсензова Матрона Фомина

Ксензова Матрона Фомина

avatar

Место рождения

д.Хотеево

Дата рождения

1785

Дата смерти

26.01.1821

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Фома Андреев

Мать: Татьяна Антонова

д.Хотеево
Бракосочетание
25.04.1799

Муж: Ксензов Сазонтий (Созонтий) (Алексеев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.11.1802

Сын: Ксензов Яков большой

Отец ребёнка: Ксензов Сазонтий (Созонтий) (Алексеев)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1804

Сын: Ксензов Яков средний

Отец ребёнка: Ксензов Сазонтий (Созонтий) (Алексеев)

Рождение ребёнка
1814

Сын: Ксензов Яков меньшой

Отец ребёнка: Ксензов Сазонтий (Созонтий) (Алексеев)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
26.01.1821
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: облажная болезнь | вотчины помещика Дмитрия Лидова
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close