Ксензова Матрона Фомина
Место рожденияд.Хотеево
Дата рождения1785
Дата смерти26.01.1821
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Фома Андреев
Мать: Татьяна Антонова
д.Хотеево
Бракосочетание
25.04.1799
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
27.11.1802
Сын: Ксензов Яков большой
Отец ребёнка: Ксензов Сазонтий (Созонтий) (Алексеев)
Рождение ребёнка
1804
Сын: Ксензов Яков средний
Отец ребёнка: Ксензов Сазонтий (Созонтий) (Алексеев)
Рождение ребёнка
1814
Сын: Ксензов Яков меньшой
Отец ребёнка: Ксензов Сазонтий (Созонтий) (Алексеев)
Смерть
26.01.1821
Причина смерти: облажная болезнь | вотчины помещика Дмитрия Лидова