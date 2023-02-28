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Щеулов (однодворец) Никифор Петрович

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Щеулов (однодворец) Петр Елисеевич

Мать: Щеулова Анна Никифоровна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
16.10.1866

Жена: Щеулова Агриппина Ефимовна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.02.1887

Дочь: Анисимова Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: Щеулова Агриппина Ефимовна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щеулов (однодворец) Иван Никифорович

Мать ребёнка: Щеулова Агриппина Ефимовна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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