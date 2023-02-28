Щеулов (однодворец) Никифор Петрович
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Бракосочетание
16.10.1866
Рождение ребёнка
22.02.1887
Дочь: Анисимова Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Щеулова Агриппина Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щеулов (однодворец) Иван Никифорович
Мать ребёнка: Щеулова Агриппина Ефимовна
Смерть
Неизвестно