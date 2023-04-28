Щеулов (однодворец) Петр Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеулов (однодворец) Петр Елисеевич

Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Щеулов (однодворец) Елисей Лукьянович

Мать: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Щеулов (однодворец) Никифор Петрович

Мать ребёнка: Щеулова Анна Никифоровна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
?.02.1850

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Щеулова Анна Никифоровна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щеулова Анна Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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