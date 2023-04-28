Щеулов (однодворец) Петр Елисеевич
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Щеулов (однодворец) Елисей Лукьянович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1848
Сын: Щеулов (однодворец) Никифор Петрович
Мать ребёнка: Щеулова Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
?.02.1850
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Щеулова Анна Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щеулова Анна Никифоровна
Смерть
Неизвестно