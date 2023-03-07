Анисимова (Щеулова) Евдокия Никифоровна
Место рождения
Дата рождения22.02.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1887
Бракосочетание
19.01.1904
Рождение ребёнка
04.03.1905
Сын: Анисимов Павел Леонтьевич
Отец ребёнка: Анисимов Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
13.02.1907
Дочь: Ивлева Мария Леонтьевна
Отец ребёнка: Анисимов Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Анисимов Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Анисимов Леонтий Иванович
Смерть
Неизвестно