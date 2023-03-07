Анисимова (Щеулова) Евдокия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова (Щеулова) Евдокия Никифоровна

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

22.02.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1848 г.р.

Мать

1851 г.р.

Муж

1883 г.р.

Дети

1905 г.р.
1907 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1887

Отец: Щеулов (однодворец) Никифор Петрович

Мать: Щеулова Агриппина Ефимовна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
19.01.1904

Муж: Анисимов Леонтий Иванович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.03.1905

Сын: Анисимов Павел Леонтьевич

Отец ребёнка: Анисимов Леонтий Иванович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
13.02.1907

Дочь: Ивлева Мария Леонтьевна

Отец ребёнка: Анисимов Леонтий Иванович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анисимов Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анисимов Леонтий Иванович

Смерть
Неизвестно
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