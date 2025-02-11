Анисимов Павел Леонтьевич
мужской, родился 04.03.1905, Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
умер 13.03.1980, Сызрань, Сызрань, Самарская область
ОтецАнисимов Леонтий Иванович1883 г.р.
Дети
Немудрова (Анисимова) Антонина Павловна28.03.1927 г.р.
Минеева (Анисимова) Нина Павловна01.01.1929 г.р.Показать еще 2
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Рождение
04.03.1905
Отец: Анисимов Леонтий Иванович
Мать: не указана
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.03.1927
Дочь: Немудрова (Анисимова) Антонина Павловна
Мать ребёнка: Анисимова (Зотова) Мария Федоровна
Рождение ребёнка
01.01.1929
Дочь: Минеева (Анисимова) Нина Павловна
Мать ребёнка: Анисимова (Зотова) Мария Федоровна
Рождение ребёнка
13.01.1931
Мать ребёнка: Анисимова (Зотова) Мария Федоровна
Рождение ребёнка
05.01.1949
Сын: Анисимов Леонтий Павлович
Мать ребёнка: Анисимова (Зотова) Мария Федоровна
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Смерть
13.03.1980
Сызрань, Сызрань, Самарская область