Анисимов Павел Леонтьевич 04.03.1905 — найти родственников по фамилии на Familio

Анисимов Павел Леонтьевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 04.03.1905, Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

умер 13.03.1980, Сызрань, Сызрань, Самарская область

Отец
Анисимов Леонтий Иванович1883 г.р.
Дети
Немудрова (Анисимова) Антонина Павловна28.03.1927 г.р.
Минеева (Анисимова) Нина Павловна01.01.1929 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1905

Отец: Анисимов Леонтий Иванович

Мать: не указана

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Рождение ребёнка
28.03.1927

Дочь: Немудрова (Анисимова) Антонина Павловна

Мать ребёнка: Анисимова (Зотова) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
01.01.1929

Дочь: Минеева (Анисимова) Нина Павловна

Мать ребёнка: Анисимова (Зотова) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
13.01.1931

Сын: Анисимов Иван Павлович

Мать ребёнка: Анисимова (Зотова) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
05.01.1949

Сын: Анисимов Леонтий Павлович

Мать ребёнка: Анисимова (Зотова) Мария Федоровна

Сызрань, Сызрань, Самарская область

Смерть
13.03.1980
Сызрань, Сызрань, Самарская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.