Анисимова (Зотова) Мария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнисимова (Зотова) Мария Федоровна

Анисимова (Зотова) Мария Федоровна

Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

26.07.1907

Дата смерти

09.12.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1907

Отец: Зотов Федор Иванович

Мать: Зотова Евдокия Андреевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.03.1927

Дочь: Немудрова Антонина Павловна

Отец ребёнка: Анисимов Павел Леонтьевич

Рождение ребёнка
01.01.1929

Дочь: Минеева Нина Павловна

Отец ребёнка: Анисимов Павел Леонтьевич

Рождение ребёнка
13.01.1931

Сын: Анисимов Иван Павлович

Отец ребёнка: Анисимов Павел Леонтьевич

Рождение ребёнка
05.01.1949

Сын: Анисимов Леонтий Павлович

Отец ребёнка: Анисимов Павел Леонтьевич

г. Сызрань, Куйбышевская обл.
Смерть
09.12.1982
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close