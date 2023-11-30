Анисимова (Зотова) Мария Федоровна
Место рождения
Дата рождения26.07.1907
Дата смерти09.12.1982
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1907
Отец: Зотов Федор Иванович
Мать: Зотова Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
28.03.1927
Дочь: Немудрова Антонина Павловна
Отец ребёнка: Анисимов Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
01.01.1929
Дочь: Минеева Нина Павловна
Отец ребёнка: Анисимов Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
13.01.1931
Отец ребёнка: Анисимов Павел Леонтьевич
Рождение ребёнка
05.01.1949
Сын: Анисимов Леонтий Павлович
Отец ребёнка: Анисимов Павел Леонтьевич
г. Сызрань, Куйбышевская обл.
Смерть
09.12.1982