Зотова Евдокия Андреевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Зотов Федор ИвановичНеизвестно г.р.
Дети
Анисимова (Зотова) Мария Федоровна26.07.1907 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зотов Федор Иванович
Рождение ребёнка
26.07.1907
Дочь: Анисимова (Зотова) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Зотов Федор Иванович
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно