Зотова Евдокия Андреевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Зотова Евдокия Андреевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Зотов Федор ИвановичНеизвестно г.р.
Дети
Анисимова (Зотова) Мария Федоровна26.07.1907 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зотов Федор Иванович

Рождение ребёнка
26.07.1907

Дочь: Анисимова (Зотова) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Зотов Федор Иванович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Смерть
Неизвестно

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