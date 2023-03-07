Щеулова (Ляхова) Агриппина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеулова (Ляхова) Агриппина Ефимовна

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Ляхов (однодворец) Ефим Иванович

Мать: Ляхова Анна Андреевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
16.10.1866

Муж: Щеулов (однодворец) Никифор Петрович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.02.1887

Дочь: Анисимова Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Никифор Петрович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щеулов (однодворец) Иван Никифорович

Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Никифор Петрович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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