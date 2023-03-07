Щеулова (Ляхова) Агриппина Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
16.10.1866
Рождение ребёнка
22.02.1887
Дочь: Анисимова Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Никифор Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щеулов (однодворец) Иван Никифорович
Отец ребёнка: Щеулов (однодворец) Никифор Петрович
Смерть
Неизвестно