Ляхов (однодворец) Ефим Иванович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Ляхов (однодворец) Иван
Мать: ?
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Александра Ефимовна
Мать ребёнка: Ляхова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Ляхов (однодворец) Василий Ефимович
Мать ребёнка: Ляхова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
?.06.1850
Дочь: Александра Ефимовна
Мать ребёнка: Ляхова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Щеулова Агриппина Ефимовна
Мать ребёнка: Ляхова Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ляхова Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно