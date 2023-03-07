Ляхов (однодворец) Ефим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляхов (однодворец) Ефим Иванович

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Ляхов (однодворец) Иван

Мать: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Александра Ефимовна

Мать ребёнка: Ляхова Анна Андреевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1843

Сын: Ляхов (однодворец) Василий Ефимович

Мать ребёнка: Ляхова Анна Андреевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
?.06.1850

Дочь: Александра Ефимовна

Мать ребёнка: Ляхова Анна Андреевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Щеулова Агриппина Ефимовна

Мать ребёнка: Ляхова Анна Андреевна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ляхова Анна Андреевна

Смерть
Неизвестно
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